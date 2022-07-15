Гривня зміцнилася на валютному ринку відносно долара та євро

У п’ятницю, 15 липня, курс обидвох основних валют щодо гривні в обмінниках Києва змінився.

Напередодні вихідних в обмінних пунктах валюти Києва курс гривні зміцнився стосовно долара та євро.

Про це повідомляє УНІАН.

Курс гривні до долара зміцнився на 5 копійок – до 37,75 грн/дол.

Щодо євро гривня зміцнилася на 10 копійок – до 37,80 грн/євро.

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Продати американську валюту можна за курсом 37,00 грн за долар, європейську валюту купують за курсом 36,83 грн за євро.

Як відомо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

Нагадаємо, 12 липня курс долара та євро на міжнародному ринку зрівнявся вперше за останні 20 років. Востаннє таке відбулося у листопаді 2002 року.

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