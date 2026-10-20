Удар РФ по Чабанах: патрульні показали перші хвилини після атаки (відео)

Удар РФ по Чабанах 20 жовтня

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У селищі Чабани, що на Київщині, правоохоронці серед перших опинилися на місці влучання під час ранкового обстрілу. Працівники поліції в момент російської атаки кинулися на допомогу пораненим людям. Вони показали відео з бодікамер, що відбувалося під час удару РФ по Чабанах 20 жовтня.

У поліції показали, що відбувалося на місці атаки в Чабанах 20 жовтня: відео

Інспектори патрульної поліції, які перебували поблизу епіцентру подій, зреагували на гучний вибух і миттєво виїхали на допомогу людям.

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Спільно із фахівцями інших екстрених служб патрульні рятували травмованих і надавали їм першу домедичну допомогу.

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Крім того, поліцейські допомогли приборкати полум’я, яке охопило автівки після падіння дрона на трасу, а потім узялися до регулювання руху транспорту поблизу місця подій.

Нині на місці російської атаки в Чабанах продовжують працювати всі служби. Після ворожого удару є загиблі та поранені.

«Ворожа атака на Чабани: київські патрульні одними з перших прибули на допомогу. Інспектори патрульної поліції, які перебували неподалік, почули потужний вибух і негайно вирушили на допомогу постраждалим», — написали у Нацполі.

Уламок російського дрона влучив у серце чоловікові

Нагадаємо, вранці 20 жовтня росіяни атакували безпілотниками Київ та Київську область. У Фастівському районі неподалік торговельного центру в селищі Чабани ворожий дрон упав на проїжджу частину траси М-05 Київ — Одеса.

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Унаслідок падіння загорілися автомобілі, а рух транспорту на цій ділянці було обмежено. За даними обласної прокуратури, тут загинули троє людей, а четверо дістали поранення. Крім того, падіння БпЛА зафіксували в Голосіївському районі столиці біля АЗС на межі з областю, де, за інформацією мера Віталія Кличка, загинула одна людина та шестеро дістали травм.

Серед загиблих на трасі Київ — Одеса — водій автобуса Андрій, який здійснював рейс і перевозив людей з Києва до Національного військового меморіального кладовища. Уламок російського дрона пробив лобове скло та влучив чоловікові прямо в серце. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав. Наразі рух шатла до військового меморіалу призупинено. Представники меморіалу висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого водія.

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