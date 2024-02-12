Міністра Кулебу у Києві покусав великий собака

Під час прогулянки зі своїми собаками на Дмитра Кулебу та його чотирилапих напав великий пес.

На міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу напав великий пес, якого власники вигулювали без повідця. Неприємна пригода сталася у Києві ввечері 11 лютого, коли Кулеба гуляв зі своїми собаками.

Про це очільник МЗС України розповів у Instagram stories.

Дмитро Кулеба розмістив у Instagram srories фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів.

"Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", – поділився міністр.

"Собак треба любити, але ж і тримати на повідках", – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Дмитро Кулеба подякував лікарям Олександрівської лікарні, які його "підрихтували".

"Символічно, що саме на мою травму чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", – розповів міністр.

Дмитра Кулебу вкусив великий пес / Фото: скриншот з відео

Правила вигулу тварин:

не супроводжуйте тварин, перебуваючи в стані сп'яніння;

не приводьте тварин у приміщення магазинів, кафе, установ охорони здоров'я, освіти, дитячих та спортивних майданчиків;

не залишайте тварин без догляду;

не купайте тварин на території міських пляжів та у фонтанах тощо;

перевозьте тварин у міському транспорті лише у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або тролейбуса, собак великих порід лише на повідку та у наморднику;

вигулюйте тварин у відведеному для цього місці;

використовуйте під час прогулянок тварин повідець та намордник;

прибирайте екскременти за своїми тваринами.

Вигулювати тварин дозволяється громадянам, що досягли 14-річного віку, а вигул собак потенційно небезпечних порід дозволяється від 18 років.

"Памʼятайте, що порушення правил утримання собак чи котів тягне за собою попередження, штраф, або ж штраф з конфіскацією улюбленця", - нагадали у поліції Києва.

Нагадаємо, на Київщині стаффордширський терʼєр покусав двох дітей.

Читайте також: