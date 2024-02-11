У Києві фасад кінотеатру “Жовтень” спаскудили гомофобними написами через показ кінокомедії: фото

Вандали пофарбували сітілайт з афішею українського фільму, у якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ.

У неділю, 11 лютого, невідомі вандали чорною фарбою зробили гомофобні написи та малюнки на стіні київського кінотеатру “Жовтень” та сітілайту з афішою фільму “Уроки толерантності”.

Про це повідомили в адміністрації кінотеатру, опублікувавши відповідні фото в Instagram.

“Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору – деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ-спільноти”, – йдеться у повідомленні.

В адміністрації кінотеатру зауважили, що вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що там демонструють українське кіно, у якому висміюється ставлення суспільства до теми ЛГБТ.

“Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?!” – риторично запитують в дописі.

Комедія Аркадія Непиталюка “Уроки толерантності” повинна з’явитися в українському прокаті 14 лютого. Цей фільм створено за пʼєсою Ігоря Білиця “Гей-парад”, яка уже кілька років з успіхом йде у київському “Дикому театрі”.

Сюжет зав’язаний на тому, що пересічну українську родину Найдюків з маленького містечка роками залякували страшними “чужоземними” геями, але коли з’явилася державна програма євроінтеграції “Уроки толерантності”, яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти, раціональний розрахунок перевищує страх.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію "Міжнародного громадського руху ЛГБТ". Тепер російські суди зможуть позбавити людину волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, дописи на їхню підтримку та публікацію символіки.

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