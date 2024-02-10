"Майже нічого не їв": на Київщині у жінки вилучили собаку за неналежні умови утримання (фото, відео)

Поліцейські та небайдужі люди вчасно врятували занедбану німецьку вівчарку на Бориспільщині.

На Київщині у мешканки Бориспільщини вилучили собаку за неналежні умови утримання. Пес майже нічого не їв.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила відповідне відео.

Поліцейські та небайдужі місцеві мешканці вчасно врятували занедбану тварину.

"Днями до Бориспільського управління поліції Київщини звернулася небайдужа громадянка та повідомила, що в селі Любарці в неналежних умовах утримується собака. На місце події прибув поліцейський офіцер громади Вадим Ківало разом зі старостою села. Завдяки спільним діям правоохоронця, місцевої мешканки та за сприянням громадської організації із захисту тварин, собаку передано до ветлікарні для обстеження та надання відповідної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нещасний собака майже нічого не їв

Офіцер громади за порушення правил утримання собак склав на власницю тварини адміністративний матеріал (ч. 1 ст. 154 КУпАП). Протокол направлено до адміністративної комісії на розгляд та визначення міри покарання.

Поліцейські Київщини вчасно врятували занедбану тварину на Бориспільщині Днями до Бориспільського управління поліції Київщини звернулася небайдужа громадянка та повідомила, що в селі Любарці в неналежних умовах утримується собака. На місце події прибув поліцейський офіцер громади Вадим Ківало разом зі старостою села. Завдяки спільним діям правоохоронця, місцевої мешканки та за сприянням громадської організації із захисту тварин, собаку передано до ветлікарні для обстеження та надання відповідної допомоги. Офіцер громади Вадим Ківало за порушення правил утримання собак склав на власницю тварини адміністративний матеріал (ч. 1 ст. 154 КУпАП). Протокол направлено до адміністративної комісії на розгляд та визначення міри покарання. Шановні громадяни, піклуйтеся про своїх домашніх улюбленців та пам’ятайте, що ви відповідальні за них. #поліція #поліціяКиївщини МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" СТБ УНН. Українські Національні Новини Обозреватель УНІАН Телеканал ICTV Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 9 лютого 2024 р.

Поліція Київщини закликає піклуватися про своїх домашніх улюбленців та нести за них відповідальність.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося зворушливе відео, як в Ірпені чоловік рятує собаку, який провалився у річці під кригу.

Читайте також: