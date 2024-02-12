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Министра Кулебу в Киеве покусала большая собака

Министра Кулебу в Киеве покусала большая собака

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Во время прогулки со своими собаками на Дмитрия Кулебу и его четырехлапых напал большой пес.

На министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу напал большой пес, которого владельцы выгуливали без поводка. Неприятное происшествие произошло в Киеве вечером 11 февраля, когда Кулеба гулял со своими собаками.

Об этом глава МИД Украины рассказал в Instagram stories.

Дмитрий Кулеба разместил в Instagram srories фото своей окровавленной ноги со следами собачьих укусов.

"Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И заодно на меня", – поделился министр.

"Собак надо любить, но и держать на поводках", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Кулеба поблагодарил врачей Александровской больницы, которые его "подрехтовали".

"Символично, что именно на мою травму дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения", – рассказал министр.

Дмитрия Кулебу укусил большой пес / © скриншот с видео
Дмитрия Кулебу укусил большой пес / Фото: скриншот с видео

Правила выгула животных:

  • не сопровождайте животных, находясь в состоянии опьянения;
  • не приводите животных в помещения магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, детских и спортивных площадок;
  • не оставляйте животных без ухода;
  • не купайте животных на территории городских пляжей и в фонтанах;
  • перевозите животных в городском транспорте только в специальных контейнерах или на задней площадке трамвая или троллейбуса, собак больших пород только на поводке и в наморднике;
  • выгуливайте животных в отведенном для этого месте;
  • используйте во время прогулок животных поводок и намордник;
  • убирайте экскременты по своим животным.

Выгуливать животных разрешается гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а выгул собак потенциально опасных пород разрешается с 18 лет.

"Помните, что нарушение правил содержания собак или кошек влечет за собой предупреждение, штраф, или штраф с конфискацией любимца", — напомнили в полиции Киева.

Напомним, в Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей.

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