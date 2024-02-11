На підступах до Києва збили всі ворожі безпілотники: подробиці від влади

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі проти 11 лютого Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, на підступах до Києва.

Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

На столицю ворожі безпілотники заходили із західного напрямку. Повітряна тривога у Києві та області тривала майже дві години.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! (Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні сили)", -написав він.

Він також зазначив, що за попередніми даними, минулося без жертв та руйнувань.

В адміністрації додали, що ударні безпілотники були запущені ворогом з району полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто.

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