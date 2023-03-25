На Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому: подробиці порятунку (фото)

В одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля.

Врятувати дитину допоміг молодий пес породи німецька вівчарка на прізвисько Грім.

Про це розповіли у Кінологічному центрі поліції у Київській області.

За словами правоохоронців, після одруження молоде подружжя ніяк не могло знайти спільної мови: чоловік зловживав оковитою та знущався над своєю дружиною. Не врятувало ситуацію й народження дитини.

"Прийшовши додому напідпитку чоловік почав скандал з жінкою та в розпал сварки схопив немовля й вибіг з хати. Перелякана жінка спробувала знайти беззахисного малюка самотужки та коли це не вдалося, звернулася до правоохоронців. Разом з іншими поліціянтами на місце події прибув співробітник кінологічного центру поліції Андрій разом зі своїм чотирилапим напарником німецьким вівчуром Громом. Взявши слід від будинку, Грім упевнено повів поліцейських у бік сусіднього села, де чоловік мав знайомих", - розповіли у Кінологічному центрі.

Фото: Кінологічний центр поліції в Київській області

Аби не втрачати дорогоцінний час, кінолог прийняв рішення повернутися до автівки та рушити на пошуки за кермом. Проїхавши кілька кілометрів, правоохоронець побачив горе-батька з дитиною на руках обабіч дороги.

Наразі чоловік затриманий.

Дитину оглянули лікарі і запевнили матір, що немовля не постраждало.

Нагадаємо, в Києві у матері вилучили немовля, яке жило в закинутій недобудові.

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