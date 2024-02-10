Кличко доставив на передову допомогу для трьох підрозділів - Дрони та броньовик

Володимир Кличко привіз на передову допомогу для трьох військових підрозділів – дрони та броньовик.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Чергову партію допомоги нашим захисникам - ще 130 FPV-дронів та квадрокоптерів Mavic-3 - відвіз мій брат Володимир на передову на Донбас. Також отримали бійці ще один броньований автомобіль «Кобра». Його Володя придбав за підтримки міжнародних партнерів, бо коштує автівка близько 250 тисяч доларів», - повідомив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що перший броньовик, який брати Клички передавали захисникам Донбасу, минулого року потрапив під ворожий обстріл і був практично знищений. Зате врятував життя екіпажу. Пʼятеро бійців залишилися живими.

Володимир Кличко передав допомогу батальйону «Свобода», 28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді імені Чорних Запорожців.

Віталій Кличко також наголосив, що продовжуватиме підтримувати захисників.

«Уже готуємо наступну партію допомоги для інших військових підрозділів, які бʼються сьогодні на передовій», - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення на звернення бійців. Також брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр «Маґура» та ще 100 FPV-дронів – 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.