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Кличко доставив на передову допомогу для трьох підрозділів - Дрони та броньовик

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Кличко доставив на передову допомогу для трьох підрозділів - Дрони та броньовик

Володимир Кличко привіз на передову допомогу для трьох військових підрозділів – дрони та броньовик.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Чергову партію допомоги нашим захисникам - ще 130 FPV-дронів та квадрокоптерів Mavic-3 - відвіз мій брат Володимир на передову на Донбас. Також отримали бійці ще один броньований автомобіль «Кобра». Його Володя придбав за підтримки міжнародних партнерів, бо коштує автівка близько 250 тисяч доларів», - повідомив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що перший броньовик, який брати Клички передавали захисникам Донбасу, минулого року потрапив під ворожий обстріл і був практично знищений. Зате врятував життя екіпажу. Пʼятеро бійців залишилися живими.

Володимир Кличко передав допомогу батальйону «Свобода», 28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді імені Чорних Запорожців.

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Віталій Кличко також наголосив, що продовжуватиме підтримувати захисників.

«Уже готуємо наступну партію допомоги для інших військових підрозділів, які бʼються сьогодні на передовій», - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення на звернення бійців. Також брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр «Маґура» та ще 100 FPV-дронів – 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.

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