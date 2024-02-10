У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі – мапа

Рух обмежать в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.

У Києві 11 та 12 лютого обмежать рух транспорту на Севастопольській площі через ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомляє КМДА.

"11 та 12 лютого від 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі", - йдеться у повідомленні.

Рух обмежать через ремонт дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.

У Києві обмежать рух транспорту на Севастопольській площі / Фото: КМДА

"Рух транспорту тунелем у зоні виконання ремонтних робіт здійснюватиметься однією смугою руху", - додали у КМДА.

Нагадаємо, у Києві на місяць перекриють рух розв'язкою біля Дегтярівського мосту (мапа).

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