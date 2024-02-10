Кличко доставил на передовую помощь для трех подразделений — Дроны и броневик

Владимир Кличко привез на передовую помощь для трех военных подразделений – дроны и броневик.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

«Очередную партию помощи нашим защитникам – еще 130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3 – отвез мой брат Владимир на передовую на Донбасс. Также получили бойцы еще один бронированный автомобиль "Кобра". Его Володя приобрел при поддержке международных партнеров, потому что стоит автомобиль около 250 тысяч долларов», — сообщил Виталий Кличко.

Он также напомнил, что первый броневик, который братья Кличко передавали защитникам Донбасса, в прошлом году попал под вражеский обстрел и был практически уничтожен. Зато спас жизнь экипажу. Пятеро бойцов остались в живых.

Владимир Кличко передал помощь батальону «Свобода», 28 бригаде Рыцарей зимнего похода и 72 бригаде имени Черных Запорожцев.

Виталий Кличко также подчеркнул, что будет продолжать поддерживать защитников.

«Уже готовим следующую партию помощи для других военных подразделений, которые сражаются сегодня на передовой», — сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отправил партию FPV-дронов 23 батальона спецназначения на обращение бойцов. Также братья Кличко передали 100 FPV-дронов бойцам 47 ОМБр «Магура» и еще 100 FPV-дронов – 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, защищающих Авдеевку.