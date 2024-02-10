"Почти ничего не ела": на Киевщине у женщины изъяли собаку за ненадлежащие условия содержания (фото, видео)

Полицейские и неравнодушные люди вовремя спасли запущенную немецкую овчарку в Бориспольском районе.

В Киевской области у жительницы Бориспольской области изъяли собаку за ненадлежащие условия содержания. Пес почти ничего не ел.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала видео.

Полицейские и неравнодушные местные жители вовремя спасли запущенное животное.

"На днях в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась неравнодушная гражданка и сообщила, что в селе Любарцы в ненадлежащих условиях содержится собака. На место происшествия прибыл полицейский офицер общества Вадим Кивало вместе со старостой села. Благодаря совместным действиям правоохранителя, местной жительницы и при содействии общественной защиты животных, собака передана в ветбольницу для обследования и оказания соответствующей помощи", — говорится в сообщении.

Несчастная собака почти ничего не ела

Офицер общины за нарушение правил содержания собак составил на владелицу животного административный материал (ч. 1 ст. 154 КУоАП). Протокол направлен в административную комиссию на рассмотрение и определение меры наказания.

На днях в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась неравнодушная гражданка и сообщила, что в селе Любарцы в ненадлежащих условиях содержится собака. На место происшествия прибыл полицейский офицер общества Вадим Кивало вместе со старостой села. Благодаря совместным действиям правоохранителя, местной жительницы и при содействии общественной организации по защите животных, собака передана в ветлечебницу для обследования и оказания соответствующей помощи. Офицер общины Вадим Кивало за нарушение правил содержания собак составил на владелицу животного административный материал (ч. 1 ст. 154 КУоАП). Протокол направлен в административную комиссию на рассмотрение и определение меры наказания. Уважаемые граждане, заботьтесь о своих домашних питомцах и помните, что вы ответственны за них. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" СТБ УНН. Украинские Национальные Новости Обозреватель УНИАН Телеканал ICTV Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 9 февраля 2024 г.

Полиция Киевщины призывает заботиться о своих домашних питомцах и нести за них ответственность.

Напомним, в Сети появилось трогательное видео, как в Ирпене мужчина спасает собаку, которая провалилась в реке под лед.

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