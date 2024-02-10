Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму: под Киевом патрульные получили вызов о нарушении тишины, а обнаружили пьяного водителя (видео)

В Борисполе на Киевщине патрульные полицейские получили вызов о нарушении тишины водителем, а обнаружили у последнего признаки опьянения.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области и обнародовала соответствующее видео.

"В четверг, около 23 часов, полицейские получили вызов о нарушении тишины водителем авто Volkswagen Tiguan вблизи многоквартирного дома, что на улице Киевский Путь в Борисполе. Приближаясь к месту вызова, инспекторы заметили транспортное средство, водитель которого как раз осуществлял парковку. Именно о этот автомобиль и говорилось в обращении заявителя", — говорится в сообщении.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2,67 промилле алкоголя в крови. Заметим, что этот показатель превысил установленную норму более чем в 13 раз.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Инспекторы составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления автомобилем.

Получили вызов о нарушении тишины водителем, а обнаружили у последнего признаки опьянения: патрульные составили протокол. Приближаясь к месту вызова, инспекторы заметили транспортное средство, водитель которого как раз осуществлял парковку. Именно об этом автомобиле и говорилось в обращении заявителя. Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2,67 промилле алкоголя в крови. Заметим, что этот показатель превысил установленную норму более чем в 13 раз. Следовательно, инспекторы составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления транспортным средством. Соблюдайте ПДД и не управляйте транспортными средствами в состоянии опьянения. Опубликована Патрульная полиция Киевской области Пятница, 9 февраля 2024 г.

Напомним, выпивший водитель перевозил семилетнего сына на переднем сиденье автомобиля. Инспекторы предложили мужчине пройти осмотр и тот согласился. Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз – 2,24 промилле.

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