В Киеве организаторы нелегального онлайн-казино перечислили в Россию 3 млрд грн: фото

В Киеве будут судить 10 участников преступной организации, создавших нелегальное онлайн-казино и перечисливших в РФ почти 3 млрд грн.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Организовала нелегальное онлайн-казино группа из пяти граждан России и пяти граждан Украины. Возглавляли группу россияне, украинцы отвечали за технические вопросы: поиск офисов и обслуживающего персонала, рекламу, техническое оснащение казино, авторизацию клиентов, обработку платежей.

Анализ платежных операций показал, что около 3 млрд грн было выведено из Украины в РФ из-за криптопереводов.

Проведено 20 обысков, изъяты документы и компьютерная техника. Веб-ресурсы, которые использовались для работы в казино, заблокированы.

Напомним, в Киеве мошенники присвоили почти два десятка квартир, придумав хитрую схему.

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