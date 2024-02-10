В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади – карта

Движение ограничат в направлении от проспекта Валерия Лобановского до Чоколевского бульвара.

В Киеве 11 и 12 февраля ограничат движение транспорта на Севастопольской площади из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает КГГА.

"11 и 12 февраля с 10:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на Севастопольской площади", — говорится в сообщении.

Движение ограничат из-за ремонта дорожного покрытия в тоннеле в направлении от проспекта Валерия Лобановского до Чоколевского бульвара.

В Киеве ограничат движение транспорта на Севастопольской площади / Фото: КГГА

"Движение транспорта по туннелю в зоне выполнения ремонтных работ будет осуществляться одной полосой движения", — добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве на месяц перекроют движение развязкой возле Дегтяровского моста (карта).

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