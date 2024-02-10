Алкоголь у крові в 13 разів перевищував норму: під Києвом патрульні отримали виклик про порушення тиші водієм, а виявили у нього ознаки спʼяніння (відео)

У Борисполі на Київщині патрульні поліціянти отримали виклик про порушення тиші водієм, а виявили в останнього ознаки спʼяніння.

Про це повідомила патрульна поліція Київської області та оприлюднила відповідне відео.

"У четвер, близько 23-ї години, поліцейські отримали виклик про порушення тиші керманичем авто Volkswagen Tiguan поблизу багатоквартирного будинку, що на вулиці Київський Шлях у Борисполі. Наближаючись на місце виклику, інспектори помітили транспортний засіб, водій якого якраз здійснював паркування. Саме про цей автомобіль і йшлось у зверненні заявника", - йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2,67 проміле алкоголю у крові. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму більш як у 13 разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Відтак інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили його від керування автівкою.

Отримали виклик про порушення тиші водієм, а виявили в останнього ознаки спʼяніння: патрульні склали протокол Учора, близько 23-ї години, поліцейські отримали виклик про порушення тиші керманичем авто Volkswagen Tiguan поблизу багатоквартирного будинку, що на вулиці Київський Шлях у Борисполі. Наближаючись на місце виклику, інспектори помітили транспортний засіб, водій якого якраз здійснював паркування. Саме про цей автомобіль і йшлось у зверненні заявника. Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2,67 проміле алкоголю у крові. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму більш як у 13 разів. Відтак інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили його від керування транспортним засобом. Дотримуйтесь ПДР та не керуйте транспортними засобами у стані спʼяніння. Опубліковано Патрульна поліція Київської області Пʼятниця, 9 лютого 2024 р.

Нагадаємо, водій напідпитку перевозив семирічного сина на передньому сидінні автівки. Інспектори запропонували водієві пройти огляд і той погодився. Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму в 11 разів — 2,24 проміле.

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