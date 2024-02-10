У Києві організатори нелегального онлайн-казино перерахували до Росії 3 млрд грн: фото

У Києві судитимуть 10 учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до рф майже 3 млрд грн.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Організувала нелегальне онлайн-казино група з п'яти громадян рф і п'яти громадян України. Очолювали групу росіяни, українці відповідали за технічні питання: пошук офісів та обслуговувального персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів.

Аналіз платіжних операцій показав, що близько 3 млрд грн було виведено з України до рф через криптоперекази.

Проведено 20 обшуків, вилучено документи та комп'ютерну техніку. Веб-ресурси, які використовувалися для роботи казино, заблоковано.

Нагадаємо, у Києві шахраї привласнили майже два десятки квартир, вигадавши хитру схему.

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