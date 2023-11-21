Під Києвом собака напав на 8-річну дівчинку і 7-річного хлопчика, які гралися біля свого будинку

Діти отримали тілесні ушкодження у вигляді ран обличчя та рук, їх доправили до лікарні.

На Київщині собака напав на дівчинку і хлопчика, які гралися біля свого будинку.

Про це повідомляє Броварське районне управління поліції у Facebook.

Інцидент трапився у селі Літки Броварського району. До поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що сусідський пес покусав двох дітей.

Правоохоронці з’ясували, що 8-річна дівчинка і 7-річний хлопчик гралися біля свого будинку. У цей час собака несподівано накинувся на дітей.

У результаті, вони отримали тілесні ушкодження у вигляді ран обличчя та рук і були госпіталізовані до лікарні. Наразі загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження щодо нападу собаки на малолітніх дітей. За цим фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 ККУ - завдавання легких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, на Київщині собака напав на 12-річного хлопчика. Внаслідок укусів тварини, дитина отримала тілесні ушкодження: рану на руці та перелому кисті.

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