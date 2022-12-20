Метро в Києві відновило рух: як працюють станції

Рух поїздів на всіх лініях метрополітену в Києві станом на 9:00 ранку 20 грудня відновлено. Також запрацювали на вхід станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна”.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Енергетики ліквідували всі несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" - написав він.

Нагадаємо, вранці 20 грудня в метро Києва стався колапс. Через різкі перепади напруги близько сьомої ранку зупинилися всі гілки метрополітену. Згодом рух поїздів відновили. Однак на червоній гілці рух здійснювався від станції "Академмістечко" до "Арсенальна". “Лісова”, “ Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна” тимчасово зачинилися на вхід.

Зазначимо, що від 20 грудня у Києві для пасажирів відкрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які зачинили на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У Києві світла немає по 15-17 годин, ситуація дуже складна| YASNO

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