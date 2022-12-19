У Києві ситуація складна: світло є лише на 20% населення

Гендиректор YASNO попередив, що зараз можливі тривалі відключення в Києві.

В Києві ситуація складна: світло мають лише 20% містян. Але вся критична інфраструктура - лікарні, водоканали, метро - заживлена.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"По Києву ситуація складна. Сьогодні практично повністю відключають усі три групи водночас. Графіки, зрозуміло, не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, на яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди - в області. Так само страждають усі райони. Зараз уся критична інфраструктура - лікарні, водоканали, метро - заживлена, і світло є десь близько на 20% населення", - зазначив він.

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Коваленко повідомив, що у Дніпрі, незважаючи на п'ятничні прильоти, сьогодні в графіках лише під вечір трохи збилися і вийшли в екстрені відключення. В середньому світла немає 3-5 годин.

Гендиректор YASNO попередив, що зараз можливі тривалі відключення в Києві.

"Так, 10 годин без світла - це, на жаль, реальність на сьогодні", - додав він.

Як швидко місто зможе повернутися до стабілізаційних відключень, за словами Коваленка, передбачити важко.

"Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще. Найтемніша ніч перед світанком. Тому я впевнений, що ми вистоїмо", - резюмував він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетних ударів та обстрілів з використанням дронів київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження.

Ворог 19 грудня вкотре атакував Київ та область БПЛА. Загалом по Києву було випущено 23 БПЛА. Знищили 18.

Окупанти зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

У Київській області пошкоджено щонайменше дев'ять приватних будинків, троє людей постраждали.

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