Київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження: Кличко повідомив подробиці

Внаслідок ракетних ударів та обстрілів з використанням дронів київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі мера Києва Віталія Кличка під час зустрічі із журналістами.

"Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50%", - сказав Кличко.

Наразі на Київщині тривають екстрені відключення світла. У області немає світла по 12-26 годин.

Нагадаємо, ворог 19 грудня вкотре атакував Київ та область БПЛА.

Загалом по Києву було випущено 23 БПЛА. Знищили 18.

Окупанти зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

У Київській області пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, троє людей постраждали.

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