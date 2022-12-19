Київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження: Кличко повідомив подробиці

Наразі збільшений дефіцит електроенергії до 50%.
Внаслідок ракетних ударів та обстрілів з використанням дронів київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі мера Києва Віталія Кличка під час зустрічі із журналістами.
"Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50%", - сказав Кличко.
Наразі на Київщині тривають екстрені відключення світла. У області немає світла по 12-26 годин.
Нагадаємо, ворог 19 грудня вкотре атакував Київ та область БПЛА.
Загалом по Києву було випущено 23 БПЛА. Знищили 18.
Окупанти зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.
У Київській області пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, троє людей постраждали.
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