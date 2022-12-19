У Київській області понад 24 години немає світла: що кажуть в ДТЕК

У Київській області споживачі скаржаться на тривалу відсутність електроенергії. Так, у Бучі світла немає понад 12 годин, а у Боярці понад добу - вже 26 годин.

Крім того, з першої години ночі 19 грудня відсутнє електропостачання в селах Дмитрівка, Мила, смт Капітанівка, Клавдієво-Тарасове, пишуть місцеві мешканці в Мережі. Така сама ситуація в Нових Безрадичах, Княжичах та інших населених пунктах Київщини.

"13 годин - майже всі жителі цих сіл на індивідуальному опаленні, температура мінусова",

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"Село Нове, Києво-Святошинський. Що відбувається - в одному кілометрі від нас світло вже є понад 12 годин, в нас 12 годин світла нема",

"Село Нові Безрадичі, Обухівського району, вул.Сонячна. Світла нема більше доби і тому ще нема опалення і води",

"С. Дмитрівка, вул Миру. Якщо не враховувати ту годину, що дали вночі, вже більше доби без світла. Коли чекати відновлення електрики?" - пишуть мешканці Київщини в Мережі.

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Скриншот

Коли відновлять електропостачання в Київській області

У ДТЕК Київські регіональні електромережі кажуть, що навіть приблизні строки відновлення світла поки невідомі. В області введені екстрені відключення світла, тривалість яких передбачити не можуть.

"Ми розуміємо як вам складно без електропостачання, але це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Ситуація залишається складною, але енергетики роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації та повернення безперебійного електропостачання в усі будинки", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, у Центрі дослідження енергетики попередили, що найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще складнішими. Дрони, які випустили росіяни, наробили багато шкоди. У результаті кілька дуже важливих об’єктів пошкоджені.

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