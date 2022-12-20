У Києві десять котелень залишилося без стабільного електропостачання: Кличко розповів, де погрітися

У столиці десяток котелень залишилося без електрики: влада повідомила, де знаходяться найближчі пункти обігріву.

У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання залишилося десять котелень столиці, тому влада закликає зігріватися у пунктах обігріву.

Про у повідомленні у Telegram-каналі розповів очільник Києва Віталій Кличко.

У результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

«Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі», - зауважив посадовець.

Він озвучив найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву:

Список пунктів обігріву:

Дарницький район

Школа I-III ступенів № 280, вул. Євгена Харченка 23 Б.

Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет).

Святошинський район

Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а.

Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.

Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.

Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район

Школа №82, вул. Шпака, 4.

Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10.

Школа №102, вул. Шулявська 10-12.

Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А

Солом’янський район

Школа №69, вул. Донецька, 25.

Школа № 64, вул. Ушинського, 32.

Школа №43, вул. Преображенська, 17.

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Також, окрім чинних, додаткові пункти обігріву у майбутньому розгорнуть за адресами: вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

«Загалом, зазначу, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися», - резюмував Кличко.

Як працюють пункти обігріву у Києві

Пункти обігріву у столиці будуть працюватимуть цілодобово за умови, коли у Києві відбудеться надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями. Зараз пункти обігріву працюють до 9 години вечора.

Нагадаємо, що раніше у Києві відкрили "Пункт незламності" при Лук'янівському СІЗО. Він працює цілодобово. Відвідувачів запрошують до теплого приміщення, де є електроенергія, гарячий чай та Інтернет.

Додамо, що раніше київський мер Віталій Кличко розповів, що темі про пункти обігріву вже надали політичного забарвлення. Мовляв, не варто маніпулювати питанням роботи пунктів обігріву.

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