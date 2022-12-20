Метро в Киеве возобновило движение: как работают станции

Все станции метро в столице работают.

Движение поездов на всех линиях метрополитена в Киеве по состоянию на 9:00 утра 20 декабря возобновлено. Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Энергетики ликвидировали все неисправности. Извиняемся за временные неудобства!" – написал он.

Напомним, утром 20 декабря в метро Киева произошел коллапс. Из-за резких перепадов напряжения около семи утра остановились все ветки метрополитена. Затем движение поездов возобновилось. Однако на красной ветке движение осуществлялось от станции "Академгородок" до "Арсенальной". "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" временно закрылись на вход.

Отметим, что с 20 декабря в Киеве для пассажиров открыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Хрещатик", которые закрыли в начале полномасштабного вторжения РФ.

В Киеве света нет по 15-17 часов, ситуация очень сложная| YASNO

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