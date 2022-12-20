Зранку у метро Києва стався збій, утворилася тиснява: що сталося (фото)

У роботі київського метро зранку 20 грудня стався збій, через що на деяких станціях виникла тиснява. Виявилося, що через різкі перепади напруги близько 20 хвилин поїзди червоною лінією метрополітену не їхали, а зараз їхній рух змінено.

Про це кияни повідомляють ТСН.ua.

"На Шулявці всіх висадили. Рух призупинено через відсутність напруги. Спочатку всі гілки зупинили, хвилин на 20. Тому колапс такий", - розповіла киянка.

Вранці 20 грудня у метро зафіксовано різкі перепади напруги. / Фото: ТСН.ua

Як згодом стало відомо, аналогічні проблеми були і на зеленій гілці метро.

Своєю чергою у КМДА пояснюють, що через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

Рух наземною ділянкою призупинено, а тому тимчасово зачиняються на вхід станції: "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця", "Лівобережна".

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"Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено. Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві від 20 грудня для пасажирів відкривають станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які зачинили на початку широкомасштабного вторгнення РФ.

У КМДА пояснили, як працюватимуть станції.

Слід зауважити, що складно ситуація із електропостачанням в Україні та Києві, зокрема, виникла через регулярні масовані обстріли РФ, яка хоче залишити українців взимку без опалення, світла і води.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджав, що через це найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще складнішими.

"Дрони наробили багато шкоди. Кілька дуже важливих об’єктів пошкоджені. Тому здатність транспортувати електроенергію ще більше обмежена на сьогодні", - пояснював він.

Своєю чергою, норвезький експерт Карстен Фрііс розповів, що війна в Україні ведеться на чотири фронти і кожен є вирішальним. Один із фронтів - це український народ. За його словами, російська стратегія останніх тижнів полягала в терористичному бомбардуванні цивільної інфраструктури, щоб українське населення страждало в зимові місяці. Ідея повинна полягати в тому, що українці відмовляться від боротьби, а ле поки що, каже автор, мало доказів того, що ця стратегія працює.

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