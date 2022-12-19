Атака Києва дронами-камікадзе: Кличко повідомив про складну ситуацію в кількох районах

Без стабільного електропостачання залишаються 10 котелень столиці.
У зв’язку з атакою Києва іранськими дронами-камікадзе, які 19 грудня випустила Росія, у столиці склалася важка ситуація в кількох районах. Наразі без стабільного електропостачання - 10 котелень столиці. Внаслідок цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.
"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі", - повідомив Кличко.
Він назвав найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву:
Дарницький район
- Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул. Євгена Харченка, 23Б
- Навчально-науковий інститут N3 Національної академії внутрішніх справ, вул. Колекторна, 4 (намет)
Святошинський район
- Територіальний центр, вул.Жмеринська, 22а
- Середня загальноосвітня школа №215, вул. Жмеринська, 20
- Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34
- Спеціалізована школа №76Ю, вул. Жмеринська, 8
Шевченківський район
- Школа №82, вул. Шпака, 4
- Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
- Школа №102, вул. Шулявська, 10-12
- Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А
Солом’янський район
- Школа №69, вул. Донецька, 25
- Школа № 64, вул. Ушинського, 32
- Школа №43, вул. Преображенська, 17
- Ліцей №144, просп. Лобановського, 6
"Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами: вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена. Загалом зазначу, що всі понад 430 розгорнутих у місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни в разі потреби можуть до них звертатися", - каже Кличко.
Атака Києва дронами-камікадзе: що відомо
Росія запустила по Києву 19 грудня дрони-камікадзе.
Всього ворог використав 23 БПЛА, з яких вдалося знищити 18.
Вибухи пролунали в Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.
Загалом Повітряні сили ЗСУ протягом ночі 19 грудня знищили 30 "Shahed", які були запущені по території України.
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