Атака Києва дронами-камікадзе: Кличко повідомив про складну ситуацію в кількох районах

У зв’язку з атакою Києва іранськими дронами-камікадзе, які 19 грудня випустила Росія, у столиці склалася важка ситуація в кількох районах. Наразі без стабільного електропостачання - 10 котелень столиці. Внаслідок цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі", - повідомив Кличко.

Він назвав найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву:



Дарницький район

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул. Євгена Харченка, 23Б

Навчально-науковий інститут N3 Національної академії внутрішніх справ, вул. Колекторна, 4 (намет)



Святошинський район

Територіальний центр, вул.Жмеринська, 22а

Середня загальноосвітня школа №215, вул. Жмеринська, 20

Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34

Спеціалізована школа №76Ю, вул. Жмеринська, 8



Шевченківський район

Школа №82, вул. Шпака, 4

Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10

Школа №102, вул. Шулявська, 10-12

Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А



Солом’янський район

Школа №69, вул. Донецька, 25

Школа № 64, вул. Ушинського, 32

Школа №43, вул. Преображенська, 17

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6



"Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами: вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена. Загалом зазначу, що всі понад 430 розгорнутих у місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни в разі потреби можуть до них звертатися", - каже Кличко.

Атака Києва дронами-камікадзе: що відомо

Росія запустила по Києву 19 грудня дрони-камікадзе.

Всього ворог використав 23 БПЛА, з яких вдалося знищити 18.

Вибухи пролунали в Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Загалом Повітряні сили ЗСУ протягом ночі 19 грудня знищили 30 "Shahed", які були запущені по території України.

Нічна атака "Шахедів" на Київ: столиця оговтується після чергового обстрілу

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