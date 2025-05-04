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- Київ
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У київському Гідропарку виникла пожежа: що відомо
Пожежу видно на весь район Гідропарку.
У київському Гідропарку виникла пожежа. Попередньо, горить технічна будівля.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Диму стає дедалі більше. Пожежу видно на весь район.
“Підписники повідомляють, що згоріла техбудівля поруч з парком мініатюр на Гідропарку”, — йдеться у повідомленні “Київ ІНФО”.
Пожежа вже локалізована
В ДСНС Києва розповіли, що пожежа у Гідропарку вже локалізована.
“Полум’я охопило дві металеві споруди у Гідропарку. Площа пожежі становила приблизно 350 квадратних метрів. Зараз рятувальники продовжують заливати водою місця, де ще є тління. Обійшлося без постраждалих”, — розповіли ТСН.ua столичні рятувальники.
Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
Раніше, 18 квітня, у Києві також спалахнула масштабна пожежа. В Мережі повідомляють про стовп чорного диму над Подолом і Татаркою.