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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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41
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У київському Гідропарку виникла пожежа: що відомо

Пожежу видно на весь район Гідропарку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У київському Гідропарку виникла пожежа. Попередньо, горить технічна будівля.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Диму стає дедалі більше. Пожежу видно на весь район.

“Підписники повідомляють, що згоріла техбудівля поруч з парком мініатюр на Гідропарку”, — йдеться у повідомленні “Київ ІНФО”.

Пожежа вже локалізована

В ДСНС Києва розповіли, що пожежа у Гідропарку вже локалізована.

“Полум’я охопило дві металеві споруди у Гідропарку. Площа пожежі становила приблизно 350 квадратних метрів. Зараз рятувальники продовжують заливати водою місця, де ще є тління. Обійшлося без постраждалих”, — розповіли ТСН.ua столичні рятувальники.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше, 18 квітня, у Києві також спалахнула масштабна пожежа. В Мережі повідомляють про стовп чорного диму над Подолом і Татаркою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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