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- Київ
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Внаслідок атаки БпЛА у Києві постраждав відомий ТРЦ: деталі
Під удар РФ в Оболонському районі потрапив торговельно-розважальний комплекс DREAM TOWN.
У неділю, 4 травня, російські війська вдарили по Києву безпілотниками. Є чимало пошкоджень житлових будинків, автомобілів та, зокрема, ТРЦ DREAM TOWN.
Про це повідомляє голова Оболонської РДА Кирило Фесик.
За даними РДА, наразі завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій.
“О 12:00 чекаємо всіх, чиє майно зазнало пошкоджень, на 3-му поверсі нашої адміністрації, у кабінеті 300. Усім буде надано роз’яснення щодо подальших дій. Ми поруч із вами та забезпечимо індивідуальний зв’язок для подальшої комунікації”, — зазначив він.
Нагадаємо, вночі 4 травня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Є щонайменше 11 постраждалих, серд них — двоє дітей.