Внаслідок атаки БпЛА у Києві постраждав відомий ТРЦ: деталі

Через ку БпЛА у Києві постраждав відомий ТРЦ

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У неділю, 4 травня, російські війська вдарили по Києву безпілотниками. Є чимало пошкоджень житлових будинків, автомобілів та, зокрема, ТРЦ DREAM TOWN.

Про це повідомляє голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

За даними РДА, наразі завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій.

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“О 12:00 чекаємо всіх, чиє майно зазнало пошкоджень, на 3-му поверсі нашої адміністрації, у кабінеті 300. Усім буде надано роз’яснення щодо подальших дій. Ми поруч із вами та забезпечимо індивідуальний зв’язок для подальшої комунікації”, — зазначив він.

Нагадаємо, вночі 4 травня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Є щонайменше 11 постраждалих, серд них — двоє дітей.