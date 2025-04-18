Масштабна пожежа в Києві: що горить

Рятувальники ліквідовують пожежу

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У Києві спалахнула масштабна пожежа. У Мережі повідомляють про стовп чорного диму над Подолом та Татаркою.

Пожежу добре видно з Оболонського району столиці.

В ДСНС Києва кажуть, що зайнявся гараж та трав’яний настил у Подільському районі на вулиці Академіка Ромоданова.

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Вулиці затягнуло димом

«Виникла пожежа у гаражі розміром 5 на 5 метрів та трав’яного настилу на відкритій території — загальна площа 60 квадратних метрів», — зазначають в ДСНС Києва.

Інформація про потерпілих наразі відсутня.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.