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- Київ
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Масштабна пожежа в Києві: що горить
Будинки та вулиці затягнуло чорним димом.
У Києві спалахнула масштабна пожежа. У Мережі повідомляють про стовп чорного диму над Подолом та Татаркою.
Пожежу добре видно з Оболонського району столиці.
В ДСНС Києва кажуть, що зайнявся гараж та трав’яний настил у Подільському районі на вулиці Академіка Ромоданова.
«Виникла пожежа у гаражі розміром 5 на 5 метрів та трав’яного настилу на відкритій території — загальна площа 60 квадратних метрів», — зазначають в ДСНС Києва.
Інформація про потерпілих наразі відсутня.
Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.