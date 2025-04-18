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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2003
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

В столиці фіксують російські дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку п’ятниці, 18 квітня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Зокрема, існує загроза безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, в районі міста Києва фіксують ворожий БпЛА. Окрім того, для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

“Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках”, - повідомили ПС.

Мапа тривог станом на 18 квітня.

Мапа тривог станом на 18 квітня.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну. Розвідка ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки.

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