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- Київ
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо
В столиці фіксують російські дрони.
Зранку п’ятниці, 18 квітня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Зокрема, існує загроза безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією військових, в районі міста Києва фіксують ворожий БпЛА. Окрім того, для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
“Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках”, - повідомили ПС.
Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну. Розвідка ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки.