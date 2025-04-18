У Києві вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Вибухи пролунали у Києві / © ТСН.ua

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В ніч проти 18 квітня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Києві чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомлені.

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Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Влада регіону закликає перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари російських безпілотників по Дніпру. РФ вбила трьох осіб. Зокрема, загинула 17-річна дівчина.