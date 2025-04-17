Напад на журналіста Юрія Макарова: голова МВС Клименко повідомив подробиці

На відомого журналіста Юрія Макарова напали

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Розслідування нападу на відомого журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова триває. Нацполіція встановлює особу нападника та ймовірні мотиви скоєного.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Керівництво Нацполіції доповіло мені про хід розслідування нападу на журналіста в Києві. Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного», — сказав він.

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Потерпілий вже надав перші покази поліцейським.

Клименко також закликав повідомити будь-яку відому інформацію щодо нападу на Юрія Макарова.

«Прохання повідомити поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102. Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину», — закликав Клименко.

Нагадаємо, у Києві ввечері 16 квітня невідомий напав з ножем на журналіста Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером «Суспільного Мовлення», завдавши йому поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на вечір 17 квітня загрози життю журналіста немає.

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