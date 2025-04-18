Взрывы раздались в Киеве / © ТСН.ua

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В ночь на 18 апреля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Киеве слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Власти региона призывают находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Ранее мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности, погибла 17-летняя девушка.