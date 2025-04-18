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- Киев
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В Киеве ночью раздались взрывы — СМИ
Жителей Киева призывают находиться в безопасных местах.
В ночь на 18 апреля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Киеве слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Власти региона призывают находиться в безопасных местах к отбою опасности.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Ранее мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности, погибла 17-летняя девушка.