Нападение на журналиста Юрия Макарова: глава МВД Клименко сообщил подробности

На известного журналиста Юрия Макарова напали

Реклама

Расследование нападения на известного журналиста, исполнительного продюсера «Общественного Вещания» Юрия Макарова продолжается. Нацполиция устанавливает личность нападающего и вероятные мотивы содеянного.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Руководство Нацполиции доложило мне о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападающего и вероятные мотивы содеянного», — сказал он.

Реклама

Потерпевший уже предоставил первые показания полицейским.

Клименко также призвал сообщить любую известную информацию о нападении на Юрия Макарова.

«Просьба сообщить полиции Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102. Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления», — призвал Клименко.

Напомним, в Киеве вечером 16 апреля неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, являющегося исполнительным продюсером «Общественного Вещания», нанеся ему ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. На вечер 17 апреля угрозы жизни журналиста нет.

Читайте также