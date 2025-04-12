Атака беспилотников на Киев: выросло количество пострадавших

Пожар после прилета в Киеве

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Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Киев ночью, 12 апреля, возросло до трех человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте», - сообщил он.

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Ночью, 12 апреля, российские оккупанты совершили очередную атаку на столицу . В Святошинском районе после падения обломков сбитых российских дронов вспыхнул масштабный пожар. А в Дарницком районе был разрушен частный дом.