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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака беспилотников на Киев: выросло количество пострадавших

В результате вражеской атаки пострадали три человека. Предварительно, без угрозы жизни.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пожар после прилета в Киеве

Пожар после прилета в Киеве

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Киев ночью, 12 апреля, возросло до трех человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте», - сообщил он.

Ночью, 12 апреля, российские оккупанты совершили очередную атаку на столицу . В Святошинском районе после падения обломков сбитых российских дронов вспыхнул масштабный пожар. А в Дарницком районе был разрушен частный дом.

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