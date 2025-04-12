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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака безпілотників на Київ: зросла кількість постраждалих

Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Попередньо, без загрози для життя.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Пожежа після прильоту в Києві

Пожежа після прильоту в Києві / © ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотників на Київ вночі, 12 квітня, зросла до трьох людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці», — повідомив він.

Уночі, 12 квітня, російські окупанти здійснили чергову атаку на столицю. У Святошинському районі після падіння уламків збитих російських дронів спалахнула масштабна пожежа. А в Дарницькому районі було зруйновано приватний будинок.

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