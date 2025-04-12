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- Київ
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Атака безпілотників на Київ: зросла кількість постраждалих
Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Попередньо, без загрози для життя.
Кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотників на Київ вночі, 12 квітня, зросла до трьох людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, в Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці», — повідомив він.
Уночі, 12 квітня, російські окупанти здійснили чергову атаку на столицю. У Святошинському районі після падіння уламків збитих російських дронів спалахнула масштабна пожежа. А в Дарницькому районі було зруйновано приватний будинок.