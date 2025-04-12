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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Взрывы прозвучали в Киеве: Кличко сообщил о последствиях атаки БпЛА

Враг атаковал столицу ударными БПЛА.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Киеве раздались взрывы

В Киеве раздались взрывы / © Associated Press

В Киеве в ночь на 12 апреля прогремели взрывы во время атаки вражеских БпЛА.

Об этом говорится в сообщении главы города Виталий Кличко.

Он заявил, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — говорится в сообщении.

Позже он сообщил о пожаре в Святошинском районе.

«Горят нежилые помещения. В Дарницком горит частный дом. Экстренные службы направляются на места», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют.

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