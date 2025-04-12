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Взрывы прозвучали в Киеве: Кличко сообщил о последствиях атаки БпЛА
Враг атаковал столицу ударными БПЛА.
В Киеве в ночь на 12 апреля прогремели взрывы во время атаки вражеских БпЛА.
Об этом говорится в сообщении главы города Виталий Кличко.
Он заявил, что в городе работают силы противовоздушной обороны.
«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — говорится в сообщении.
Позже он сообщил о пожаре в Святошинском районе.
«Горят нежилые помещения. В Дарницком горит частный дом. Экстренные службы направляются на места», — заявил Кличко.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют.