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- Киев
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Атака РФ на Киев: спасатели показали фото ликвидации последствий
В результате атаки по Святошинскому району Киева есть двое пострадавших.
Ночью, 12 апреля, российские оккупанты совершили очередную атаку на столицу. В результате падения обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском районе Киева.
Об этом передает ГСЧС.
Отмечается, что по одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.
По другому адресу – пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания на момент публикации новости продолжались.
Спасатели показали фото ликвидации последствий в Святошинском районе.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки двое пострадавших в Святошинском районе . В Дарницком районе, где рухнули обломки БпЛА, разрушен частный дом. Пострадавших нет.