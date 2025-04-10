Обещал памятник погибшему: мошенник выманил у вдовы военного 300 тысяч грн

Задержанный мошенник / © Полиция Киева

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В Киеве мошенник цинично обманул на 300 тысяч гривен военную, обещая установить памятник ее погибшему на войне мужу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

29-летняя военная сообщила, что ее обманул знакомый, с которым дружил ее покойный муж. Злоумышленник, воспользовавшись доверием и тяжелым эмоциональным состоянием женщины после потери мужчины на войне, выманил у нее более трехсот тысяч гривен.

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Сначала он попросил у женщины почти 100 тысяч гривен для якобы развития бизнеса, обещая проценты, и 80 тысяч гривен для приобретения иностранной валюты по более выгодному курсу.

Затем заверил, что приобретет памятник на могилу мужчине и аккумулятор для автомобиля. Таким образом, он завладел еще почти 120 тысячами гривен потерпевшей. Не получив ни денег, ни услуг, потерпевшая сообщила в полицию.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, все время представлявшийся потерпевшей под вымышленным именем. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что женщина заплатила полмиллиона за «юридическую помощь» мобилизованному сыну.