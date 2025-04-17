В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекорд: замечено уникальное стадо оленей (фото)

Стадо оленей благородных / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекорд: там заметили уникальное стадо, состоящее из рекордных 23 особей.

Об этом стало известно по результатам ежегодных маршрутных учетов копытных животных, рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Работники учреждения используют метод учета экскрементов диких животных. Копытные покидают фекалии до 20 раз в сутки, поэтому благодаря этому способу удается точно определять размещение и пути миграции животных.

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Также ученые используют разные формы визуальных наблюдений — самих зверей чаще всего удается увидеть с авто. Заметив транспортное средство, животные на мгновение останавливаются, присматриваются, но в конце концов исчезают в зарослях.

Елени благородны в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Кроме того, за копытными можно подробно наблюдать, замаскировавшись в окружающей среде.

Олень благородный в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В ходе анализа специалисты обнаружили, что на территории заповедника выросла нагрузка на пастбища. Следствием этого стало сокращение запасов сухой травяной массы, что положительно влияет на биоразнообразие и уменьшает риски масштабных пожаров.

В то же время большие скопления сухой растительности образуют виды, которые копытные почти не едят — куничник и осока.

Работники заповедника определили, что там возросла численность краснокнижных лошадей Пржевальского и благородного оленя. Ученым даже удалось заметить необычное стадо последних — в его состав входят 23 особи, что является рекордным количеством для заповедника.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили незваного хищника.

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