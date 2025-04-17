Подозрение заместителю главы КГГА: Прокопив мог организовать схему побега уклонистов (фото)

Объявление подозрения Владимиру Прокопиву / © Киевская городская прокуратура

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Правоохранители подтвердили, что объявили подозрение заместителю главы Киевской городской государственной администрации, депутату Киевсовета в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины.

Об этом сообщили полиция Киева и Киевская городская прокуратура. Там не указали имени чиновника, но из контекста понятно, что речь идет о заместителе главы КГГА по самоуправляющимся полномочиям Владимире Прокопиве.

По информации от полиции, чиновник КГГА помогал военнообязанным выехать в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия, которое якобы должно было доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева.

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Однако у фирмы, от имени которой были письма для согласования выезда за границу, не было транспорта и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности. Кроме того, у некоторых «сотрудников» фирмы вообще не было водительских прав соответствующей категории или они вообще не были трудоустроены. Некоторые водители не вернулись из командировки.

Так, по указанию подозреваемого, только с мая по июнь 2022 года в информационную систему «Шлях» было внесено сведения более 30 мужчин призывного возраста, выехавших из Украины, не имея на то законных оснований.

Поэтому чиновнику КГГА сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через госграницу Украины и в неоднократном несанкционированном изменении информации в системе «Шлях». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 7 лет заключения.

Объявление подозрения Владимиру Прокопиву / © Полиция Киева

В прокуратуре также обратили внимание, что продолжается досудебное расследование в другом уголовном производстве, где фигурирует Прокопив. Речь идет о фактах злоупотреблений должностными лицами КГГА служебным положением в интересах субъектов хозяйствования, связанных с окружением Прокопива. Схема злоупотреблений была описана в журналистском расследовании проекта Bihus.Info.

Объявление подозрения Владимиру Прокопиву / © Киевская городская прокуратура

Напомним, осенью 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей после расследования Bihus.Info о безумном состоянии семьи чиновника.