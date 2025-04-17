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- Киев
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На Киевщине сутенер вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за границей: как действовала схема
Сутенер обещал украинкам высокооплачиваемую работу в Европе, а за границей им говорили, что нужно заниматься проституцией.
В Киевской области разоблачили 50-летнего мужчину, который вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.
Об этом передает полиция Киевской области.
«Сутенер» подыскивал женщин, находившихся в тяжелом материальном положении, предлагая им работу в одной из стран Европы. Там они должны были участвовать в откровенных фотосессиях. За это им обещали высокую з/п, которая варьировалась от 7000 до 10 000 евро в месяц.
В свою очередь, по устной договоренности, «работодатель» должен получать от их прибыли определенный процент. По факту выезда из Украины женщин сообщали, что кроме фотосессий они должны предоставлять услуги сексуального характера.
В частности, полицейские задокументировали факт вербовки 28-летней киевлянки, которая в апреле этого года отправилась на поезде в одну из столиц Европы. Правоохранители взорвали пострадавшую в Польше и вернули в Украину.
50-летний житель Киевщины был задержан. У злоумышленника изъяли гаджеты, деньги, флеш носители, сим-карты, банковские карты, а также автомобиль Volkswagen.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.
Ранее в Одессе задержали 30-летнего иностранца, который вербовал украинок для работы за границей, но на самом деле готовил их к сексуальной эксплуатации.