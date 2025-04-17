У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: помічено унікальне стадо оленів (фото)

Стадо оленів шляхетних / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: там помітили унікальне стадо, яке складається з рекордних 23 особин.

Про це стало відомо з результатів щорічних маршрутних обліків копитних тварин, розповіли в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Працівники установи використовують метод обліку за екскрементами диких тварин. Копитні залишають фекалії до 20 разів на добу, тому завдяки цьому способу вдається точно визначати розміщення та шляхи міграції тварин.

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Також вчені використовують різні форми візуальних спостережень — самих звірів найчастіше вдається побачити з авто. Помітивши транспортний засіб, тварини на мить зупиняються, придивляються, але зрештою зникають у хащах.

Олені шляхетні у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Крім того, за копитними можна детально спостерігати, замаскувавшись у довкіллі.

Олень шляхетний у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У ході аналізу фахівці виявили, що на території заповідника зросло навантаження на пасовища. Наслідками цього стало скорочення запасів сухої трав’яної маси, що позитивно впливає на біорізноманіття та зменшує ризики масштабних пожеж.

Водночас великі скупчення сухої рослинності утворюють види, які копитні майже не їдять — куничник та осока.

Працівники заповідника визначили, що там зросла чисельність червонокнижних коней Пржевальського та оленя шляхетного. Науковцям навіть вдалося помітити незвичайне стадо останніх — до його складу входять 23 особини, що є рекордною кількістю для заповідника.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.

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