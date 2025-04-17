Підозра заступнику голови КМДА: Прокопів міг організувати схему втечі ухилянтів (фото)

Оголошення підозри Володимиру Прокопіву / © Київська міська прокуратура

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Правоохоронці підтвердили, що оголосили підозру заступнику очільника Київської міської державної адміністрації, депутатові Київради в організації схеми переправлення призовників через держкордон України.

Про це повідомили поліція Києва та Київська міська прокуратура. Там не вказали імені посадовця, але з контексту зрозуміло, що йдеться про заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимира Прокопіва.

За інформацією від поліції, посадовець КМДА допомагав військовозобов’язаним виїхати до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства, яке нібито мало доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.

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Однак фірма, від імені якої були листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспорту та ліцензії на провадження господарської діяльності. Окрім того, у деяких «співробітників» фірми узагалі не було водійських прав відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані. Дехто з водіїв не повернувся з відрядження.

Так, за вказівкою підозрюваного, тільки від травня до червня 2022 року до інформаційної системи «Шлях» було внесено відомості більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які виїхали з України, не маючи на те законних підстав.

Тож посадовцю КМДА повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через держкордон України та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації у системі «Шлях». Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Оголошення підозри Володимиру Прокопіву / © Поліція Києва

У прокуратурі також звернули увагу, що триває досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, де фігурує Прокопів. Йдеться про факти зловживань посадовцями КМДА службовим становищем в інтересах суб’єктів господарювання, пов’язаних з оточенням Прокопіва. Схема зловживань була описана у журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.

Оголошення підозри Володимиру Прокопіву / © Київська міська прокуратура

Нагадаємо, восени 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обов’язків після розслідування Bihus.Info про шалені статки родини посадовця.