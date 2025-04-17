На Київщині сутенер вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: як діяла схема

Затриманий сутенер / © Поліція Київської області

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На Київщині викрили 50-річного чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Про передає поліція Київської області.

«Сутенер» підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, пропонуючи їм роботу в одній з країн Європи. Там вони мали приймати участь у відвертих фотосесіях. За це їм обіцяли високу зарплатню, яка варіювалася від 7000 до 10 000 євро на місяць.

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Своєю чергою, за усною домовленістю, «роботодавець» мав отримувати від їхнього прибутку певний відсоток. Натомість, вже по факту виїзду з України жінок повідомляли, що крім фотосесій вони повинні надавати послуги сексуального характеру.

Зокрема, поліцейські задокументували факт вербування 28-річної киянки, яка у квітні цього року вирушила потягом до однієї зі столиць Європи. Правоохоронці висадили потерпілу у Польщі та повернули до України.

Українка була за крок до того, щоб опинитися у сексуальному рабстві / © Поліція Київської області

50-річного жителя Київщини затримали. У зловмисника вилучили гаджети, гроші, флеш носії, сім-картки, банківські картки, а також автомобіль Volkswagen.

Вилучені кошти / © Поліція Київської області

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми.

Раніше в Одесі затримали 30-річного іноземця, який вербував українок для роботи за кордоном, але насправді готував їх до сексуальної експлуатації.