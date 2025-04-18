- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1544
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар "Шахедами" по Київщині: влада повідомила про наслідки
У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, у Бучанському районі сталося загорання лісової підстилки.
У ніч проти 18 квітня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА.
В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
Постраждалих серед населення немає.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.
У Бучанському районі сталося загорання лісової підстилки. Пожежа ліквідована.
Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, російська терористична армія почала використовувати для атак по Україні більшу кількість дронів, серед яких «Шахеди», «Гербери» та «Молнії», щоб здешевити ведення війни та чинити психологічний тиск на населення.