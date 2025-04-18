ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1544
Час на прочитання
1 хв

Удар "Шахедами" по Київщині: влада повідомила про наслідки

У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, у Бучанському районі сталося загорання лісової підстилки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вночі на Київщині працювала ППО

Вночі на Київщині працювала ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 18 квітня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

У Бучанському районі сталося загорання лісової підстилки. Пожежа ліквідована.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, російська терористична армія почала використовувати для атак по Україні більшу кількість дронів, серед яких «Шахеди», «Гербери» та «Молнії», щоб здешевити ведення війни та чинити психологічний тиск на населення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie