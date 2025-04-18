Сварка через російську музику закінчилась вбивством: у Києві двом братам повідомлено про підозру

Сварка через російську музику закінчилась вбивством / © Київська міська прокуратура

Реклама

У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом братам 21 та 22 років у навмисному вбивстві товариша після сварки через російську музику.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у соцмережах.

«За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом братам 21 та 22 років в умисному вбивстві знайомого (ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Реклама

Встановлено, що чоловіки посварились через те, що підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути. Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив декілька разів по голові каструлею. Внаслідок зазнаних травм 29-річний чоловік помер.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Нагадаємо, у Києві підлітки слухали російську музику та сміялися із зауважень перехожих. З молодиками попрацювала СБУ.

Читайте також