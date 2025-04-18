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- Киев
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Масштабный пожар в Киеве: что горит
Дома и улицы затянуло черным дымом.
В Киеве загорелся масштабный пожар. В Сети сообщают о столбе черного дыма над Подолом и Татаркой.
Пожар хорошо виден из Оболонского района столицы.
В ГСЧС Киева говорят, что загорелся гараж и травяной настил в Подольском районе на улице Академика Ромоданова.
«Пожар в гараже размером 5 на 5 метров и травяного настила на открытой территории — общая площадь 60 квадратных метров», — отмечают в ГСЧС Киева.
Информация о пострадавших отсутствует.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.