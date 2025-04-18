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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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257
Время на прочтение
1 мин

Масштабный пожар в Киеве: что горит

Дома и улицы затянуло черным дымом.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Спасатели ликвидируют пожар

Спасатели ликвидируют пожар

В Киеве загорелся масштабный пожар. В Сети сообщают о столбе черного дыма над Подолом и Татаркой.

Пожар хорошо виден из Оболонского района столицы.

В ГСЧС Киева говорят, что загорелся гараж и травяной настил в Подольском районе на улице Академика Ромоданова.

Улицы затянуло дымом

Улицы затянуло дымом

«Пожар в гараже размером 5 на 5 метров и травяного настила на открытой территории — общая площадь 60 квадратных метров», — отмечают в ГСЧС Киева.

Информация о пострадавших отсутствует.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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