Масштабный пожар в Киеве: что горит

Спасатели ликвидируют пожар

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В Киеве загорелся масштабный пожар. В Сети сообщают о столбе черного дыма над Подолом и Татаркой.

Пожар хорошо виден из Оболонского района столицы.

В ГСЧС Киева говорят, что загорелся гараж и травяной настил в Подольском районе на улице Академика Ромоданова.

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Улицы затянуло дымом

«Пожар в гараже размером 5 на 5 метров и травяного настила на открытой территории — общая площадь 60 квадратных метров», — отмечают в ГСЧС Киева.

Информация о пострадавших отсутствует.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.