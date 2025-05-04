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Росія вночі атакувала Київ "Шахедами" - фоторепортаж
У Києві внаслідок нічного російського удару спалахнули пожежі у трьох районах, постраждали 11 людей.
Російська армія в ніч проти 4 травня обстріляла Київ. У столиці 11 постраждалих, серед них — двоє дітей, повідомили у ДСНС. Є пошкодження у чотирьох районах столиці.
Прилетіло у торговельний центр Dream Town-2. Там є значні пошкодження. ТЦ сьогодні не працюватиме.
Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах.
ТСН.ua публікує фото з місць ворожих ударів, а також наслідки.