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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
1 хв

Росія вночі атакувала Київ "Шахедами" - фоторепортаж

У Києві внаслідок нічного російського удару спалахнули пожежі у трьох районах, постраждали 11 людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки удару

Наслідки удару / © Валерія Ковалінська / ТСН

Російська армія в ніч проти 4 травня обстріляла Київ. У столиці 11 постраждалих, серед них — двоє дітей, повідомили у ДСНС. Є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Прилетіло у торговельний центр Dream Town-2. Там є значні пошкодження. ТЦ сьогодні не працюватиме.

Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах.

ТСН.ua публікує фото з місць ворожих ударів, а також наслідки.

Уламки влучили в багатоповерхівку / © Валерія Ковалінська / ТСН

Уламки влучили в багатоповерхівку / © Валерія Ковалінська / ТСН

Унаслідок удару згоріли автівки / © Валерія Ковалінська / ТСН

Унаслідок удару згоріли автівки / © Валерія Ковалінська / ТСН

Пошкоджений Dream Town / © Валерія Ковалінська / ТСН

Пошкоджений Dream Town / © Валерія Ковалінська / ТСН

Люди втратили свій транспорт / © Валерія Ковалінська / ТСН

Люди втратили свій транспорт / © Валерія Ковалінська / ТСН

Багато руйнувань внаслідок обстрілів / © Валерія Ковалінська / ТСН

Багато руйнувань внаслідок обстрілів / © Валерія Ковалінська / ТСН

Пошкоджений ТРЦ / © ТСН

Пошкоджений ТРЦ / © ТСН

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Дата публікації
Кількість переглядів
507
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