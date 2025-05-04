Росія вночі атакувала Київ "Шахедами" - фоторепортаж

Наслідки удару / © Валерія Ковалінська / ТСН

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Російська армія в ніч проти 4 травня обстріляла Київ. У столиці 11 постраждалих, серед них — двоє дітей, повідомили у ДСНС. Є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Прилетіло у торговельний центр Dream Town-2. Там є значні пошкодження. ТЦ сьогодні не працюватиме.

Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах.

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ТСН.ua публікує фото з місць ворожих ударів, а також наслідки.

Уламки влучили в багатоповерхівку / © Валерія Ковалінська / ТСН

Унаслідок удару згоріли автівки / © Валерія Ковалінська / ТСН

Пошкоджений Dream Town / © Валерія Ковалінська / ТСН

Люди втратили свій транспорт / © Валерія Ковалінська / ТСН

Багато руйнувань внаслідок обстрілів / © Валерія Ковалінська / ТСН

Пошкоджений ТРЦ / © ТСН