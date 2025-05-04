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- Київ
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Нічна атака по Києву: чим вгатили росіяни та яка наразі ситуація у столиці
У Києві 4 травня пролунали вибухи. Атака дронів РФ спричинили пожежі у трьох районах міста. Є поранені, пошкоджені автомобілі та будинки.
У ніч проти 4 травня Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників. У різних районах міста пролунали вибухи, а уламки дронів спричинили пожежі у житлових будинках, пошкодження інфраструктури та травмували людей, зокрема дітей.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про удар.
Спочатку в КМВА повідомили, що по ворожих безпілотниках в повітряному просторі Києва працює ППО, через що у столиці було чутно потужні вибухи.
«Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста», — зазначили в КМВА.
Згодом стало відомо, що уламки безпілотників впали одразу в кількох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському, де спричинили низку пожеж.
Найбільші руйнування зафіксовані на Оболоні. Там у багатоповерхівці загорілася квартира, вогонь поширився на дах будинку. В іншому місці було пошкоджено сім автомобілів.
Крім житлових об’єктів, пошкоджень зазнав і популярний торгівельний центр «Dream Town» на Оболоні. До речі, 5 травня, ТРЦ не працюватиме. На місці тривають відновувальні роботи.
У Святошинському уламки дронів пошкодили три одноповерхових житлових будинки, які загорілися внаслідок атаки російських дронів.
У Шевченківському районі пошкоджено електроопору та дорожнє покриття під залізничним мостом.
Що кажуть містяни після атаки
Кияни кажуть, що чули потужні вибухи. З вікон летіло скло. Швидка та правоохоронці швидко прибули на місця влучання.
«Коли ми вийшли в коридор, вже вилітали вікна від другого вибуху. Коли спустилися, ми вже побачили, що горять машини. Тут же приїхала пожежна. Почали гасити, поліція прибула, не пускала, тому що зруйнували багато. З вікон падало скло. Вибух був потужний. Де саме воно прилетіло, ми вже бачимо тільки зараз. Вночі тут було темно і не було видно», — поділилася киянка.
Зеленський про нічний удар по Києву
Президент України Володимир Зеленський заявив, що щоденні удари по Україні на тлі прохань росіян тиші на 9 травня є «цинізмом найвищого рівня».
«Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів», — написав він.
Як відпрацювала ППО
У ніч проти 4 травня Сили ППО збили в небі над Україною 69 російських ударних дронів «Shahed». Ще 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені.
Росія запустила по Україні 165 безпілотників — ударних та імітаторів із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ) і Приморська (тимчасово окуповані території Запорізької області).