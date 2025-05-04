Нічна атака по Києву: чим вгатили росіяни та яка наразі ситуація у столиці

Атака по Києву 4 травня / © Валерія Ковалінська / ТСН

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У ніч проти 4 травня Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників. У різних районах міста пролунали вибухи, а уламки дронів спричинили пожежі у житлових будинках, пошкодження інфраструктури та травмували людей, зокрема дітей.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про удар.

Спочатку в КМВА повідомили, що по ворожих безпілотниках в повітряному просторі Києва працює ППО, через що у столиці було чутно потужні вибухи.

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«Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста», — зазначили в КМВА.

Згодом стало відомо, що уламки безпілотників впали одразу в кількох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському, де спричинили низку пожеж.

Київ пережив атаку / © Getty Images

Найбільші руйнування зафіксовані на Оболоні. Там у багатоповерхівці загорілася квартира, вогонь поширився на дах будинку. В іншому місці було пошкоджено сім автомобілів.

Унаслідок удару горіли автівки / © ТСН

Крім житлових об’єктів, пошкоджень зазнав і популярний торгівельний центр «Dream Town» на Оболоні. До речі, 5 травня, ТРЦ не працюватиме. На місці тривають відновувальні роботи.

Наслідки атаки / © ТСН

У Святошинському уламки дронів пошкодили три одноповерхових житлових будинки, які загорілися внаслідок атаки російських дронів.

У Шевченківському районі пошкоджено електроопору та дорожнє покриття під залізничним мостом.

Що кажуть містяни після атаки

Кияни кажуть, що чули потужні вибухи. З вікон летіло скло. Швидка та правоохоронці швидко прибули на місця влучання.

«Коли ми вийшли в коридор, вже вилітали вікна від другого вибуху. Коли спустилися, ми вже побачили, що горять машини. Тут же приїхала пожежна. Почали гасити, поліція прибула, не пускала, тому що зруйнували багато. З вікон падало скло. Вибух був потужний. Де саме воно прилетіло, ми вже бачимо тільки зараз. Вночі тут було темно і не було видно», — поділилася киянка.

Дата публікації 08:27, 04.05.25 Кількість переглядів 49 Атака по Києву 4 травня - що розповідають містяни

Зеленський про нічний удар по Києву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щоденні удари по Україні на тлі прохань росіян тиші на 9 травня є «цинізмом найвищого рівня».

«Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів», — написав він.

Наслідки атаки / © Associated Press

Як відпрацювала ППО

У ніч проти 4 травня Сили ППО збили в небі над Україною 69 російських ударних дронів «Shahed». Ще 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені.

Росія запустила по Україні 165 безпілотників — ударних та імітаторів із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ) і Приморська (тимчасово окуповані території Запорізької області).